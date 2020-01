Mercato : Manchester City prépare un gros recrutement pour 2020

Distancé en ​Premier League par le Liverpool FC de Jurgen Klopp, Manchester City compte bien se renforcer afin de préparer au mieux la deuxième partie de saison et le prochain exercice. Avec les blessures de certains joueurs, Pep Guardiola veut réaliser un mercato XXL pour remettre son équipe sur de bons rails. Selon le quotidien britannique ​The Telegraph, le technicien espagnol aimerait recruter entre 4 et 6 joueurs cette année.

Pep Guardiola veut un effectif plus complet, et il l’a fait savoir à ses dirigeants selon le média anglais. L’ex coach du ​FC Barcelone voudrait améliorer son équipe, mais plus particulièrement dans certains secteurs clés. C’est à dire en défense central (Aymeric Laporte est toujours blessé), au poste de latéral gauche (pour être la doublure d’un Benjamin Mendy lui-même souvent touché par les blessures) et dans l’entre-jeu qui est un peu vieillissant et pour compenser les possibles départ de David Silva et de Fernandinho.

Pau Torres, Ruben Dias et Ben Chilwell en défense…Saul Niguez et Mikel Oyarzabal au milieu

Pour se renforcer, la cellule de ​recrutement des Skyblues a établi une liste des potentiels joueurs pouvant s’adapter à la philosophie de jeu du Catalan. Dans cette liste on retrouve tout d’abord trois défenseurs : le défenseur central de Villarreal de 22 ans Pau Torres, Ruben Dias du Benfica Lisbonne et Ben Chilwell de Leicester City.

Pour l’entre-jeu, on peut voir le nom du milieu talentueux de l’Atletico Madrid Saul Niguez et celui du numéro 10 de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal. Est-ce que tous ces joueurs signeront ? Personne ne le sait, mais ce qui est certain c’est que les Citizens ont une puissance financière importante et sont capables de s’attacher les services de nombreux joueurs.