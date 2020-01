Les Sussex ont annoncé, le mercredi 8 janvier, qu’ils souhaitaient prendre leurs distances avec leurs engagements royaux et devenir financièrement indépendants. Selon certains experts, le couple pourrait désormais gagner plusieurs millions d’euros par an.

Ils pourraient désormais « gagner des millions ». Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé, le mercredi 8 janvier, leur intention de prendre leurs distances avec leurs engagements royaux et de devenir indépendants financièrement, tout en continuant à « soutenir la reine ». Une question brûle désormais les lèvres du commun des mortels : comment le duc et la duchesse vont-ils gagner leur vie ? Pour répondre à cette interrogation, le Daily Mail a interrogé Ronn Trossian, grand ponte des relations publiques américaines.

Sur les traces des Obama et des Clinton

Selon le PDG de la société de relations presse 5WPR – nommée agence de relations publiques de l’année 2019 aux American Business Awards -, le duo, libéré de ses obligations royales, pourrait « gagner 8 ou 9 millions de dollars par an ». Le tout, grâce à d’attractifs partenariats commerciaux. « Avec le niveau de reconnaissance qu’ils ont tous les deux, les marques se battraient sans aucun doute pour offrir à Meghan et Harry des partenariats, des contrats publicitaires, des positions d’ambassadeurs de marque et plus », analyse l’expert dans les colonnes du quotidien britannique.