Emploi des jeunes : Ibra Lô magnifie la politique sociale du ministre…

Ibra lo Diop magnifie la compréhension du ministre Gallo Ba dans « Xeyou Ndaw gni ».

Choisi pour porter la parole des nouvelles recrues dans la fonction publique, Ibra Lo Diop a magnifié la compréhension de l’actuel Ministre de la fonction publique dans la quête de l’emploi des jeunes appelé Xeyou Ndaw gni.

» Aujourd’hui, trouver un emploi constitue un enjeu fondamental dans le devenir et le présent des hommes. En effet, Monsieur le Ministre-Maire Gallo BA a très tôt compris cela. Ainsi, dès sa sortie de l’ENA en 2001, il a commencé à insérer les jeunes et les femmes dans l’administration sénégalaise. Non seulement, il nous trouve un emploi, mais aussi et surtout, Monsieur le Ministre-Maire Gallo nous assiste et nous aide à être plus performant, plus compétent et aussi à construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et notre famille. » dit-il avant de conclure :

« C’est ça la politique sociale. Donc Gallo BA est un homme très Social. Eu égard à toutes ces considérations précédentes, il urge de constater que le Ministre-Maire Gallo BA a très tôt compris Le programme Xéyou Ndaw Gni de Son Excellence, Monsieur le Président Macky SALL ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn