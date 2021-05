La question de l’emploi des jeunes s’est invité au Jury Du Dimanche. Matar Sourang s’est prononcé sur le sujet. Selon lui une révision du Code du travail pourrait résoudre ce problème. Le Coordonnateur du Front de Résistance National qualifie les mesures prises par le président de la République comme un ’’effet d’annonce’’.

Matar Sourang trouve paradoxale que les 45 milliards FCFA annoncés à cet effet soient confiés à des agences qui ont déjà échoué dans leur mission. Pour lui, la solution à l’emploi des jeunes se trouve ailleurs. ’

« Ce sont les entreprises qui créent de l’emploi. Alors que les plus grandes entreprises ne recrutent plus. Il faut réformer le Code du travail en le rendant plus flexible. Ensuite, exonérer les entreprises des taxes. Cela permettrait aux entreprises de pouvoir recruter davantage », propose le coordonnateur du FRN sur Emedia.