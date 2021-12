En mission en Afrique, deux nonnes italiennes tombent enceintes

Envoyées en mission, deux nonnes italiennes reviennent enceintes. Rendue publique par le New York Post, la nouvelle a provoqué une enquête de l’Eglise catholique suite à une infraction au vœu de chasteté des femmes religieuses.

Les femmes en question appartenaient à deux ordres différents en Sicile. L’une d’entre elles était âgée de 34 ans et a découvert sa grossesse d’un mois, après avoir eu des douleurs à l’estomac et s’être rendue à l’hôpital. Depuis, elle a été transférée dans un ordre à Palerme et elle souhaite quitter la vie d’église pour s’occuper de son bébé.

La seconde nonne est une Mère supérieure dont l’âge n’a pas été révélé. L’intéressée est originaire de Madagascar et a appris également qu’elle était enceinte d’un mois.

Une source religieuse a affirmé que la priorité était l’épanouissement des bébés. « Elles ont toutes deux enfreint les règles strictes de chasteté mais le bien-être de leurs enfants est primordial » déclare-t-il.

Relayées par nos confrères du site britannique The Sun, les informations liées à cette affaire indiquent que la mère supérieure s’était dévouée dans un institut à Madagascar qui aide les femmes. Les deux nonnes sont d’origine africaine et ont achevé une mission caritative sur le continent.

« Cette nouvelle est consternante. Il semble que les deux femmes soient de retour en Italie et ont eu une relation sexuelle », s’indigne une source ecclésiastique à Rome.

Cette dernière a ajouté que les religieuses quitteront…Lire la suite ici