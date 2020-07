En deux mois…La Covid-19 fait perdre à Diaobé 5 milliards

Le célèbre marché hebdomadaire de Diaobé est durement impacté par la Covid-19. En 8 semaines de fermeture, il a subi une perte estimée à 5 milliards Fcfa, selon une enquête de la Cicodev reprise par le quotidien Vox Populi.

Selon l’enquête, menée au mois de mai 2020 à travers ses points focaux répartis dans les 14 régions du Sénégal, il existe de réelles menaces d’insécurité alimentaire qui peuvent engendrer un affaissement de l’économie nationale.

A Diaobé, sont vendues par mois plus de six cents (600) tonnes de riz, plus de trois cents (300) tonnes de céréales et plus de huit cents (800) tonnes de légumes. Avec la pandémie, c’est 700 millions de FCfa qui sont perdus par semaine, cela fait cinq (5) milliards de francs Cfa en deux mois, ce qui n’est pas sans impacter l’économie sénégalaise.