Enjeux de la convention 2001 de l’Unesco

Dans le cadre du projet « Margular 2 », M Oumar BADIANE, le Directeur du Patrimoine culturel a fait un rappel historique des prérogatives de la Convention 2001, avant de mettre l’accent sur l’ensemble des actions menées par le Sénégal depuis la ratification de ladite Convention en 2020. Pour une mise en œuvre de son plan d’action, la DPC est en train de finaliser la construction dun Centre de ressources documentaires sur le patrimoine culturel subaquatique, afin de valoriser le potentiel marin des 700 kms de zones côtières et celui des fleuves et lacs, à l’intérieur du pays.

En présence des partenaires (Espagne, Cabo-Verde, Portugal, etc) ces pays disposant d’espaces marins s’engagent à un travail d’inventaire et de topographie des sites du patrimoine culturel subaquatique. La section d’archéologie subaquatique, du département d’Histoire de l’Université cheikh Anta Diop de Dakar, travaille sur ce projet avec la Direction du Patrimoine Culturel de 2010 à nos jours. Plusieurs objectifs sont fixés à l’horizon 2030 pour faire du Sénégal une destination touristique susceptible d’offrir des circuits de découvertes subaquatiques pour une économie du sous-secteur.

Des étudiants, masterants et doctorants de l’Ucad, ont présenté des travaux de recherches spécifiques consacrées à Rufisque, Gorée, Delta du Saloum etc qui sont des zones qui regorgent d’espaces sous-marins à fouiller. Un travail de cartographie et d’inventaire permettra d’identifier, de sécuriser et de valoriser ces zones grâce à la bonne collaboration des services de la Marine nationale sénégalaise et de la section navale de la Gendarmerie nationale.

Aliou NDIAYE

Mamadou Biguine Gueye

Direction du patrimoine culturel.