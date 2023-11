Enquête de l’IGAJ sur le juge Sabassy Faye : Me Aissata Tall Sall se prononce

Le juge Sabassy Faye a été auditionné par l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj), quelques jours après avoir rendu le 12 octobre dernier une décision en faveur de la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. La nouvelle ministre de la Justice, Me Aissata Tall Sall s’est prononcée sur cette affaire auprès de nos confrères du quotidien Le Soleil.

« Je sais seulement que cette audience (non pas la décision en elle-même sur laquelle je ne ferai aucun commentaire) a soulevé beaucoup de polémiques et de supputations, de part et d’autre », a déclaré Me Aïssata Tall Sall.

« Nous avons commis l’Inspection générale de l’administration de la justice dite Igaj pour en être bien et objectivement informés. Nous attendons que les conclusions et le rapport nous soient soumis pour avis », ajoute la Garde des Sceaux