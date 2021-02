Enseignant arrêté…PASTEF Bignona dit non à l’intimidation

Voici le communiqué reçu par le correspondant de Xibaaru sur place :

« La CD de PASTEF BIGNONA vous informe que notre frère patriote, *Ousmane Jean BIAYE*, a fait l’objet d’une convocation à la gendarmerie de Cap-Skring *ce mercredi 24 février 2021*.

En effet, le frère Ousmane Jean BIAYE, Coordonnateur Communal de PASTEF BIGNONA et, par ailleurs, Directeur Départemental de l’École du Parti, Professeur de *Philosophie au Lycée de CABROUSSE*, était entendu dans les locaux de la gendarmerie de Cap-Skring au bout de quelques minutes. Pour un responsable de PASTEF, militant à BIGNONA, on lui reproche de préparer des réunions pour déstabiliser la zone de CABROUSSE

Suite à sa convocation à la gendarmerie, *élèves et professeurs du Lycée de CABROUSSE*, du Moyen au Secondaire, avaient cessé les cours pour lui apporter leur soutien. De même, les populations de cette dite localité se sont massivement mobilisées pour manifester leur indignation et frustration à l’endroit de la gendarmerie et des autorités étatiques. Elles promettent d’ailleurs de poursuivre cette affaire auprès du Préfet d’OUSSOUYE.

Il faut aussi rappeler que ces mêmes agissements de la gendarmerie avaient déjà ciblé d’autres frères et sœurs patriotes, tous des responsables de PASTEF dans le département de BIGNONA, qui ont subi le même modus operandi à BIGNONA et à DIOULOULOU.

Nous tenons donc à informer l’opinion nationale et internationale sur ces tractations d’intimidations honteuses que les forces de l’ordre sont en train d’opérer sur les militants de PASTEF au niveau du département de BIGNONA.

Enfin, nous informons tout le monde que ces intimidations ne feront que renforcer davantage notre détermination et engagement à accompagner le Président Ousmane SONKO dans son combat pour un Sénégal souverain, libre et démocratique.