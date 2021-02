Enseignant de Pastef arrêté…Le SAMES monte au créneau

Les indignations des enseignants se poursuivent suite à l’arrestation d’un de leurs collègues, membre de Pastef, en plein cours. Le Syndicat unique des enseignants du moyen secondaire, (Sames) fustige l’attitude de la gendarmerie qui, selon eux, « est inacceptable ».

Papis Fall, Secrétaire général du Sames Ziguinchor de préciser, d’emblée, que leur sortie n’a rien « à avoir avec les questions d’ordre politique ». Mais, a-t-il expliqué sur les ondes de la Rfm, « c’est parce qu’un collègue professeur au Lycée de Cabrousse a été arrêté au sein de son établissement par la gendarmerie pour l’entendre ».

Ces syndicalistes fustigent avec la dernière énergie « cette irruption d’éléments de la gendarmerie audit Lycée ». Non sans rappeler qu’ « un Lycée est une institution, un lieu de travail ». Papis Fall d’informer que c’est à cause de « cet acte qui manque d’élégance que les enseignants, par solidarité, ont arrêté les cours ». Et désormais, a-t-il souligné pour le regretter, « le quantum horaire est perturbé. Les apprenants en paient les pots cassés ».

Pour rappel, Jean Biaye, enseignant membre du parti Pastef d’Ousmane Sonko, a été cueilli mercredi, devant ses élèves au Lycée de Cabrousse, dans le département d’Oussouye, dans le sud du pays avant d’être relâché.