Enseignante agressée à Thiès…ses collègues décrètent 48 heures de grève

Un mot d’ordre de grève de 48 heures, les mercredi et jeudi, a été décrété par le corps enseignant, à Thiès, suite à l’agression sauvage, à coups de couteau, de Mme Coumba Dembélé, Prof au CEM Hersent 2, dans la commune Thiès-Est, ce lundi après-midi 14 octobre 2024. La victime, poignardée par le fils de son ex-mari, un gradé de la police nationale, se trouve à présent admise aux services de réanimation du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès. Son état de santé se serait amélioré.

Selon la section syndicale académique du Saemss de Thiès, «l’agression barbare de Mme Dembélé, professeur au CEM Hersent 2, à Thiès, met une fois de plus en lumière l’insécurité grandissante qui règne dans nos établissements scolaires». Ses membres considèrent que «ce fait, choquant et inacceptable rappelle de façon brutale les dangers auxquels sont confrontés les enseignants, les élèves et le personnel éducatif au quotidien». Ces enseignants trouvent «inadmissible» que dans une ville réputée pour être un pôle de formation et d’éducation, «les lieux d’apprentissage se transforment en espaces d’insécurité».

Selon le Secrétaire général régional du Saemss/Thiès, Sirakhata Gueye, et ses camarades, «l’agression violente de Mme Dembélé n’est pas un cas isolé mais le reflet d’un problème systémique qui touche l’ensemble de nos écoles et collèges». Cette situation, disent-ils, «résulte de l’absence de mesures concrètes pour sécuriser nos établissements scolaires». Aussi, de dire ne peuvent plus accepter que «ceux qui sont chargés de former l’élite de demain soient victimes de telles attaques et encore moins dans un espace censé être un sanctuaire de savoir et de développement personnel».

Sirakhata Gueye et ses camarades pensent que «cette agression doit servir de signal d’alarme pour les autorités locales, l’État et tous les acteurs du secteur éducatif». Ils trouvent «impératif» de «renforcer la sécurité dans les écoles et de doter les établissements de mécanismes de protection efficaces». «Les enseignants ne peuvent plus travailler sereinement dans de telles conditions et ce climat de peur impacte négativement la qualité de l’enseignement. Des mesures immédiates doivent être prises pour assurer la sécurité de tous les acteurs du système éducatif. Les dispositifs de surveillance et de collaboration avec les forces de l’ordre doivent être renforcés au niveau des établissements scolaires», a-t-elle fait savoir dans des propos repris par Seneweb.

Le cas de Mme Dembélé, aux yeux des responsables du Saemss de Thiès, appelle à «une justice rapide et exemplaire, mais il est également nécessaire de revoir en profondeur le système de sécurité dans nos écoles afin d’éviter que de telles horreurs ne se reproduisent». La section syndicale académique du Saemss de Thiès exige des autorités compétentes qu’«elles assument pleinement leurs responsabilités et qu’elles mettent en œuvre un plan de sécurité efficace dans tous les établissements scolaires de Thiès et du Sénégal».