Enseignement supérieur : Le Saes rejette les recommandations du séminaire de Saly

« En somme, l’assemblée préconise un rejet des recommandations ressorties du séminaire de Saly ». Cette phrase suffit à elle seule pour indiquer la ferme position de la coordination de Dakar du Saes, suite à la rencontre de trois jours à Saly organisée par le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf.

Réunie hier en assemblée générale, la coordination trouve que la démarche de la tutelle est tout à la fois « une violation flagrante de l’autonomie des universités », « une atteinte injustifiée des textes régissant les universités et par-delà l’enseignement supérieur ». Le Saes-Ucad pense également que la prise de décision est prématurée ; elle est faite « sans qu’une réflexion inclusive et approfondie soit préalablement menée ».

De plus, le syndicat trouve que le réaménagement du calendrier universitaire proposé par le ministère est ‘’utopique’’. Malgré tout, le syndicat se dit ouvert à un dialogue et propose « de véritables assises de l’enseignement supérieur », un format plus inclusif, à ses yeux.

Sur l’impact financier du chevauchement, la coordination renvoie la balle à l’État qui, à son avis, n’a pas respecté les mesures d’accompagnement. Ainsi, le syndicat demande au Mesri d’évaluer d’abord l’impact de l’absence d’un budget de vérité sur le déroulement normal de l’année et la répercussion du dérèglement sur la santé des enseignants.

Sur l’orientation des bacheliers, le Saes exige le respect de l’autonomie des universités et invite la tutelle à comprendre que son rôle est de valoriser et non déprécier les universités publiques.

Sur l’accompagnement et le recrutement, le syndicat parle de « propositions non chiffrées » ; d’immixtion et ingérence du Mesri dans la pédagogie, mais aussi de « prise en otage du pédagogique par le politique ».

À propos des orientations des bacheliers dans le privé, le Saes-Ucad, repris par Seneweb, accuse le Mesri d’être animé par une volonté de servir le privé au détriment du public. Le syndicat s’inquiète d’une « privatisation galopante des universités publiques » et pointe l’absence de précision sur les modalités d’orientation des nouveaux bacheliers dans le privé.

Quant aux réformes sur les Masters, le Saes n’a même pas jugé utile d’aller dans le détail. Le document se contente d’une seule mention : « Rejet total de cet atelier. »

Ainsi, le candidat Abdourahmane Diouf se voit ajourné d’office, pour avoir récolté des sous-moyennes dans toutes les unités d’enseignement (axes de réflexion). À moins qu’il dispose d’une arme secrète, il devra revoir sa copie et repasser l’examen pour espérer convaincre le jury de Dakar.