Didier Deschamps va dévoiler ce jeudi (14h) sa liste pour les matches contre l’Albanie et l’Andorre, comptant pour les qualifications à l’Euro 2020. Les choix du sélectionneur seront autant motivés par les états de forme des uns et des autres qu’imposés par la cascade de blessures qui s’est abattue sur l’équipe de France.

La trêve internationale ne sera pas du tout une partie de plaisir pour l’équipe de France. Il ne faut pas se fier aux affiches, peu reluisantes sur le papier. Contre l’Albanie (7 septembre) et l’Andorre (10 septembre), les Bleus n’auront absolument pas à le droit à l’erreur. Après la défaite en Turquie (0-2) en juin, l’équipe de France n’a plus de cartouches à gâcher, de points à perdre bêtement. Il faudra gagner et si possible largement. La France est à égalité de points (9) avec la Turquie et l’Islande dans le groupe H.

Malheureusement pour lui, Didier Deschamps est confronté à une avalanche de blessures qui ont perturbé son travail et forcément retardé ses choix. Le sélectionneur doit composer avec les blessures de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. Mais toutes les lignes sont touchées. Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Layvin Kurzawa et Presnel Kimpembe pour le seul secteur défensif, sont tous en phase de reprise et manqueront à l’appel. Sans compter Samuel Umtiti, dont le cas est cependant très différent.

La tentation Laporte

Avec « Big Sam », le sélectionneur est confronté à une problématique sportive. Le défenseur central du FC Barcelone a été doublé par Clément Lenglet dans la hiérarchie des centraux et la donne n’a pas changé pour lui cette saison. Umtiti l’indéboulonnable est donc en danger. Ce qui pourrait faire les affaires d’un certain Aymeric Laporte. Selon Le Parisien, le défenseur central de Manchester City, qui enchaîne les bonnes prestations, devrait figurer dans la liste qui sera dévoilée par le sélectionneur à 14h.

Abdou Diallo pourrait également se frayer une place en défense et user de sa polyvalence pour gratter quelques minutes de jeu, peut-être sur un côté où il n’a pas encore joué cette saison avec le PSG. Lucas Hernandez, Ferland Mendy et Lucas Digne sont toutefois pressentis pour occuper le poste à gauche. De l’autre côté, Léo Dubois devrait épauler Benjamin Pavard. C’est en attaque que les possibilités sont multiples. Absent en juin dernier, le Sévillan Nabil Fekir effectuera-t-il son retour ? Ce pourrait être le cas du Mancunien Anthony Martial.

Avec Aouar et Tolisso ?

Il n’a plus été appelé depuis le 27 mars 2018 et un succès contre la Russie (3-1). Didier Deschamps peut aussi innover et parier sur Alassane Pléa et Jonathan Ikoné, suggère le quotidien l’Equipe. Olivier Giroud et Antoine Griezmann seront bien là. Pas N’Golo Kanté, d’après Le Parisien. Le milieu de terrain de Chelsea a été victime d’une entorse de la cheville. En l’absence de Tanguy Ndombele (déchirure musculaire), Corentin Tolisso et Houssem Aouar postulent à une place dans le groupe France.