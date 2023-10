Equipe de parrainage : Des socialistes se sentent écartés

Alors que la campagne de parrainage vient tout juste de commencer, des tensions se font déjà sentir au sein de la majorité présidentielle au Sénégal. Les socialistes expriment leur mécontentement, se sentant écartés de l’équipe de parrainage du candidat Amadou Ba, selon les informations rapportées par Walf.

Abdoulaye Gallo Diao, membre du Bureau politique et Secrétaire national adjoint chargé des TIC du Parti Socialiste (Ps), dénonce ce qu’il qualifie de ‘mesquineries politiciennes et des coups bas de l’Alliance pour la République (Apr) contre le Ps’. Il s’interroge sur la décision de Macky Sall d’exclure la deuxième force politique de la coalition Benno de l’équipe des délégués régionaux pour les parrainages du candidat Amadou Ba.

Selon lui, cette exclusion du Ps du dispositif national des parrainages pourrait signifier que le Parti Socialiste sera également mis à l’écart lors de la campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2024. Une telle décision pourrait conduire à une exclusion totale du Ps de la gestion du pouvoir en cas de victoire du candidat de Benno, avertit-il.

Abdoulaye Gallo Diao va plus loin et affirme que le ‘deal’ entre Macky Sall et le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) serait en phase finale. Cependant, il prévient que le Parti Socialiste ne tolérera pas cette ‘forfaiture politicienne’ de l’Apr. En cas de confirmation de cette liste des délégués régionaux pour les parrainages de Benno, le Ps promet de prendre toutes ses responsabilités et d’agir en conséquence.