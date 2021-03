Érosion côtière à Bignona : Kafountine menacé

Le phénomène de l’érosion côtière prend une dimension alarmante dans la commune de Kafountine. Des édifices engloutis par la mer, l’activité autour du quai de pêche menacée.

Les populations ont alors décidé de continuer le combat qu’elles ont commencé depuis des années même si elles n’arrivent pas à le gagner faute de moyens pour faire face à la furie des eaux de mer qui engloutissent chaque année une bonne partie de la terre ferme.

L’Etat est interpellé non seulement pour sauver la nature mais aussi et surtout pour protéger la population et ses biens.

Voici les images prises par par le correspondant de Xibaaru il y a quelques jours à Kafountine :