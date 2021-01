Etat d’Urgence : Les Gouverneurs de Dakar et Thiès verrouillent tout pour 8 jours (Documents)

Après l’annonce du ministre de l’Intérieur, Félix Antoine Diome, sur la Rts, de la prorogation de huit (8) jours de l’état d’urgence assorti du couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès. Les gouverneurs de ces deux régions viennent de signer des arrêtés portant interdiction temporaire de manifestations et de rassemblements.

Dans les documents administratifs, ils portent à la connaissance des populations qu’afin de limiter la propagation de la Covid-19, la circulation des personnes et des biens est interdite de 21H à 5 heures du matin.

Par ailleurs, les réunions publiques, réunions privées y compris les baptêmes, mariages, réceptions et manifestations religieuses sont toutes interdites. Aussi, tous les rassemblements dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires ainsi que les terrains et salles dédiés au sport sont prohibés, à Dakar.

«Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur», préviennent Al Hassan Sall et Maurice Latyre Dione.