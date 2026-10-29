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Société

États-Unis : Le Sénégalais Modou Ngom condamné à 22 ans et demi de prison

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Le verdict est tombé au tribunal du comté de Delaware. Le ressortissant sénégalais Modou Ngom a été condamné à une peine de 22 ans et demi de réclusion criminelle, correspondant à la peine maximale réclamée par le ministère public lors de ses dernières réquisitions.

Cette condamnation intervient à l’issue d’un procès très suivi, au cours duquel un jury populaire l’avait reconnu coupable, le 25 septembre dernier, d’homicide aggravé au volant. Les faits sont liés à un carambolage mortel sur l’autoroute I-71, qui avait coûté la vie à trois membres d’une même famille.

La juge chargée du dossier a suivi les recommandations du procureur, mettant ainsi un terme à une procédure judiciaire suivie de près par la communauté sénégalaise aux États-Unis.

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