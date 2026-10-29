JOJ Dakar 2026 : Mouhamadou Makhtar Cissé évalue le dispositif sécuritaire

Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué une tournée auprès des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre du dispositif sécuritaire, ainsi que des postes de commandement opérationnels.

Cette visite avait pour objectif d’évaluer le niveau de préparation des services compétents, la coordination entre les différents services et l’état d’avancement des dispositions opérationnelles prévues pour assurer la sécurité des délégations, des participants et du public.

À travers cette tournée, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique réaffirme son engagement à veiller à la mobilisation et à la coordination des moyens nécessaires à la sécurisation de cet événement international, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés.