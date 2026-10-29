Villa de Serigne Bassirou Guèye : Le gros revirement de Yaya Abdoul Kane

« Le bail de l’ancien Procureur de Dakar est plus légal que les baux de Fayçal. » Cette déclaration de Yaya Abdoul Kane, relayée par L’Observateur, marque un revirement dans l’affaire de la villa attribuée à Serigne Bassirou Guèye au Point E. L’ancien directeur général de la Société de gestion du patrimoine bâti de l’État (Sogepa) assure désormais que l’attribution concédée à l’ancien procureur de Dakar ne souffre d’aucune irrégularité.

Selon le quotidien du Groupe Futurs Médias, Yaya Abdoul Kane a repris contact avec le magistrat après la polémique suscitée par ses déclarations devant la commission d’enquête parlementaire. Il lui a présenté ses regrets quant à la tournure des événements et lui a conseillé de ne pas réagir à chaud, tout en le rassurant sur la légalité de son bail emphytéotique.

Joint par L’Observateur, l’ancien patron de la Sogepa invoque le décret de 2013 autorisant la société à attribuer des baux. Il dissipe également toute confusion concernant l’attribution de deux maisons : il s’agissait d’une seule villa, découverte au Point E dans un état de délabrement avancé. Le bâtiment a d’abord été réhabilité et affecté au magistrat comme logement de fonction, avant qu’un bail ne lui soit accordé sur validation des autorités compétentes.

L’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias, dont les propos sont repris par Seneweb, précise que l’intervention de Macky Sall s’inscrivait dans la procédure normale, la Présidence étant chargée d’approuver les baux. Il conclut en soulignant que d’autres hauts fonctionnaires ont bénéficié d’attributions similaires, estimant ainsi que l’ancien procureur fait l’objet d’un ciblage injustifié.