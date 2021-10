Eto’o accusé d’avoir une cachée en Espagne…la voici

Samuel Eto’o est accusé d’avoir eu une fille à Madrid qu’il refuse de reconnaître. Elle se nomme Erika do Rosário Neves et a 19 ans. L’avocat de la famille monte au créneau

Actuellement préoccupé par son élection à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) Samuel Eto’o risque d’alimenter les chroniques judiciaires dans les prochains jours. En effet, l’ex international camerounais est rattrapé par la justice espagnole, pays dans lequel il a effectué une brillante carrière de footballeur professionnel. Il est visé par la justice dans une affaire de paternité dans laquelle il est impliqué depuis quelques années. Manifestement, il risque gros.

En effet, l’affaire concerne une fille de 19 ans, du nom d’Erika do Rosário Neves qui se dit être une fille de « papa » Eto’o. Sa mère, Adinelsa do Rosário prétend avoir eu une aventure avec le N°9 camerounais, à Madrid.

Mais, l’ancien attaquant passé par le Réal Madrid (1997-2000) a toujours rejeté la version de cette famille. Il ne reconnaît guère cette paternité. La famille accuse Samuel Eto’o de manœuvres visant à retarder « malicieusement » l’affaire pendante devant la justice. Celui-ci ne compte d’ailleurs pas se soumettre à un test de paternité comme l’exige la famille.

Ce qui n’est pas du goût de l’avocat de la femme et de l’enfant qui estime que ce refus de se soumettre au test ADN « peut faire de lui un père, comme » établi à l’article 767.4. du Code de procédure civile. Le juge l’a déjà déclaré in absentia pour ne pas avoir suivi les notifications du tribunal et depuis plus d’un an, il doit verser à titre conservatoire 1 400 euros par mois en concept de pension alimentaire à Erika.

A en croire l’avocat de la jeune femme, Fernando Osuna, Samuel Eto’o en se soustrayant à ses obligations, Samuel Eto’o pourrait se voir infliger une condamnation à de la prison ferme. «Il n’a pas payé, il est obligé de le faire et il peut aller en prison s’il ne paie pas. En plus du tribunal saisissant ce qu’il a, ce qui est beaucoup, il peut aller en prison car en Espagne cette situation est considérée comme un délit. Nous ne voulons pas faire de sang et s’il paie, tant mieux.

Cependant, s’il continue de refuser, nous déposerons une plainte pour violation des devoirs familiaux. Ou encore, pour abandon familial», a-t-il déclaré à El ‘Español’.

Officiellement, Samuel Eto’o est marié depuis le 6 juillet 2007 à Georgette et est le père de quatre enfants : Maelle, Étienne, Siena et Lynn. Il est également le père d’une fille, Annie, née en 2002 d’une précédente relation avec…Lire la suite ici