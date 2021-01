Eveline Tall nouvelle PCA de CGF Gestion

Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 22 décembre 2020, a procédé à la nomination de Madame Eveline Tall comme Président du Conseil d’Administration de CGF Gestion. Mme Tall a réitéré ses hommages à Feu Gabriel Fal, fondateur de CGF Bourse et de CGF Gestion pour son parcours exemplaire dans la finance d’abord en tant que banquier puis dans les activités du marché financier.

Selon Libération Online, qui donne l’information, Eveline Tall totalise une expérience professionnelle de plus de 35 ans dans le domaine de la banque et de la finance avec des compétences en leadership stratégique et opérationnel. Elle a une expertise reconnue dans les domaines du Développement des entreprises et de la Gouvernance. Mme Tall a eu à travailler, avec compétence, dans des environnements complexes et volatiles.

Dirigeante d’entreprises, Mme Tall a commencé sa carrière à la Citibank Dakar où elle a occupé plusieurs postes de responsabilité pendant 16 ans. Elle a ensuite rejoint Ecobank, présente dans trente-quatre (34) pays d’Afrique subsaharienne et a contribué à sa croissance pendant 19 ans.