Excaf Télécom : Les ex travailleurs interpellent le président et son PM

Le collectif des Ex travailleurs du groupe Excaf Télécom tient à informer l’opinion national de l’évolution de son contentieux contre leur ancien employeur.

Entre Avril et Juin 2023, le directeur général du groupe a illégalement licencié massivement des travailleurs qui n’avaient que pour seul tort d’avoir réclamé le respect de leurs droits.

Aujourd’hui que ce dossier pendant devant le Tribunal du travail est sur le point d’aboutir au profit des travailleurs, la direction du groupe reprend son sport favori, la manipulation et le dilatoire pour faire trainer la procédure.

Nous sommes au courant que le directeur général est entrain de concocter une prétendue faillite imaginaire pour ne pas payer les travailleurs et refuser de verser aux employés ce qui leur revient de droit.

Nous rappelons aux sénégalais que la liquidation judiciaire dont font référence les avocats du groupe a été suspendu depuis Mai 2022, sur instructions du président de la République Macky Sall.

Cette victoire a été acquise grâce à l’engagement des travailleurs qui sont aujourd’hui injustement licenciés sans aucun motif valable.

Les sénégalais sont témoins de notre résistance face aux assauts du groupe canal plus, qui a voulu profiter d’une mauvaise gestion des héritiers du fondateur d’Excaf, pour se débarrasser d’un concurrent et cela depuis l’acquisition du marché de déploiement de la TNT.

N’eût été notre détermination, Excaf serait aujourd’hui conjugué au passé.

Aujourd’hui les questions que nous travailleurs injustement licenciés après tant d’années de sacrifices nous nous posons sont les suivantes.

Comment une entreprise qui prétend être en banqueroute puisse pourtant continuer à exister?

Récemment le groupe a procédé à la vente d’une de ses deux chaînes de télévision en l’occurrence DTV devenue aujourd’hui GTv, alors RDV continue d’émettre ?

Comment une entreprise en difficulté financière continue de payer les employés et les factures ?

Nous savons à qui nous avons affaire au vue de toutes les Casseroles que traînent la direction du groupe.

Le collectif des Ex travailleurs d’Excaf Télécom interpelle le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, qui prônent le » Jub _ Jubal_Jubanti » de prendre en charge ce dossier pour que la direction du groupe Excaf Télécom respecte et paie aux ex travailleurs licenciés tous leurs droits.

Le collectif annonce d’ailleurs une conférence de presse les jours à venir, pour mettre à nu la gestion gabegique et scandaleuse du directeur général d’Excaf Télécom.

SG /section SYNPICS Excaf Télécom.