Exclu du PS sans procès…Birahim Camara inflexible sur le congrès

A

Madame Aminata Mbengue Ndiaye

Secrétaire Générale du Parti Socialiste ‘PS) .

Camarade Secrétaire Générale ,

J’ai appris, à travers les réseaux sociaux, connaissance de la proposition de mon exclusion du parti socialiste (PS) par le Secrétariat Exécutif National, (SEN) réuni le 05 octobre 2023 suite aux conclusions attribuées à la commission de discipline.

Je vous saurai gré de considérer la présente comme une requête en appel contre cette proposition de la synthèse du SEN numéro 90 diffusée sans votre Signature ni le cachet officiel du parti socialiste (PS).

Vous savez très bien que :

1/ je n’ai jamais été entendu par la sous-commission de la commission de discipline conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur.

En effet je suis hors du Sénégal depuis le 20 juin 2023 .

2/ le camarade Abdoulaye Sène de la coordination de France du Parti Socialiste (PS), mon mandataire désigné depuis le 15 septembre 2023 auprès du président de la sous-commission de discipline n’a pas non plus été entendu .

Par ailleurs, retenez , chère camarade secrétaire générale intérimaire que je reste inflexible sur :

a) la nécessité d’un congrès extraordinaire pour changer de cap, de capitaine et d’équipage ;

b) le parachèvement des renouvellements et du rajeunissement des instances ;

c) la poursuite des négociations pour la concrétisation des retrouvailles socialistes ;

d) le retrait du parti socialiste de la coalition BBY ;

e) la défense des valeurs et des principes de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS) fidèle et loyale à l’histoire et à l’identité héritées des pères fondateurs du parti socialiste ( liberté , état de droit , démocratie et république) .

Par conséquent plaise à vous d’accuser bonne réception et d’agréer l’expression de ma considération distinguée.

Fait à Paris Le 10 novembre 2023



Birahim Camara

Secrétaire Général

Section de Boulogne-Billancourt

Coordination de France du Parti Socialiste.

NB :

Copie au camarade Moustapha Mbaye, président de la sous-commission de discipline