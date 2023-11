Comment Macky Sall a réussi à réduire Sonko à sa plus simple expression

« 100 Macky Sall avec sa police et sa gendarmerie ne peuvent pas me mettre en prison « . » S’ils me mettent en prison à 8h, eux-mêmes viendront me chercher à 10h « . Ainsi parlait Sonko qui était manifestement atteint par cette folie de la démesure que les grecs appellent l’hubris. Sonko vient de passer 100 jours en prison. Les 100 jours de disgrâce sont même passés inaperçus. L’affaire Sonko est aujourd’hui réduite à des péripéties judiciaires car l’opinion a tourné la page. Même sa grève de la faim est traitée comme un non- évènement.

C’est pourquoi il est intéressant de poser la question de savoir comment Macky Sall a réussi à réduire Sonko à sa plus simple expérience alors que lors des émeutes de Mars 2021, c’est Sonko qui avait failli réduire Macky Sall à sa plus simple expression ?

Le premier élément d’explication est le contre-pied du troisième mandat de Macky.

Politiquement le contre-pied du troisième mandat a été le coup KO pour l’opposition qui avait mis tous ses œufs dans le panier du troisième mandat et qui est tombé dans le piège ingénieux de l’ingénieur. Ce contre-pied politique a été fatal à l’opposition et surtout à Sonko et à Mimi Touré dont c’était leur seul argument. Avec la décision de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, le projet complotiste de Sonko s’est effondré comme un château de carte et donc de penser que Sonko n’est pas victime d’un complot mais serait lui-même à l’origine d’un complot pour se soustraire à la justice et à ses responsabilités personnelles.

Deuxièmement, Pastef qui considérait les médias et les réseaux sociaux comme son titre foncier a perdu la bataille de la communication aussi bien au niveau national qu’international. La perte de la bataille de la communication et donc de l’opinion a eu un effet dévastateur pour Sonko et ses partisans car l’état en a profité pour braquer ses projecteurs sur les excès, les manipulations et les menaces multiformes que fait peser Pastef sur notre pays.

L’état a mis particulièrement en exergue les menaces contre les confréries, la menace sur l’unité nationale, le péril Islamiste mais aussi la violence extrême avec l’attentat de Yarakh quand Pastef a cherché a compenser la perte de l’opinion par la violence. Mieux encore, le régime de Macky a convaincu l’opinion que Pastef est l’incarnation du FITNA et que depuis que Sonko est en prison, le FITNA est enfermé entre quatre murs d’où le retour de l’ordre et de la quiétude, d’où cette légitimation par l’opinion de tous les actes posés par l’état pour barrer la route à Sonko.

Last but not least, l’état a montré le manque de crédibilité de la société civile « réitére la tension » et qui s’engraisse du discrédit de leur pays et qui est le prolongement du combat par d’autres moyens. Aujourd’hui, il ya plus de 250 candidats qui sillonnent le pays en quête de parrainage sans aucun incident majeur car le Sénégal a retrouvé sa vraie nature et ses vraies valeurs avec les contentieux politiques qui se règlent par le dialogue ou au tribunal.

Sonko qui menaçait de tuer le président de la République, insultait les généraux, terrorisait les juges a été réduit à sa plus simple expression politique et doit aujourd’hui regretter d’avoir été utilisé comme voiture bélier par ses anciens alliés de l’opposition.

Aujourd’hui, force est de constater que depuis que Sonko a perdu la bataille de l’opinion, le travail est devenu plus facile pour les forces de l’ordre qui se focalisent sur la sécurité des citoyens et non plus dans la traque des pyromanes et des casseurs.

Le plan A de Pastef ayant été réduit à sa plus simple expression, le régime de Macky se prépare à gérer le plan B à savoir Guy Marius Sagna qui est déjà mal parti avec ses post sur Facebook où il prône un référendum sur l’indépendance de la Casamance. Il a déjà franchi la seule ligne rouge de la vie politique sénégalaise car l’intégrité territoriale est le seul consensus national au Sénégal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn