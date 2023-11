Sonko en prison, Guy en « exil »…Pastef est un fantôme qui hante les

Ousmane Sonko doit être fier de ses œuvres. Il a créé un grand parti. Il a érigé sa personne au sommet devenant le plus grand opposant du Sénégal et l’homme potentiellement présidentiable avant même le scrutin du 25 février 2024. Mais faut-il le reconnaître, Ousmane Sonko est l’homme à l’origine de sa propre déchéance et de la destruction de toutes ses œuvres. Son parti dissous est devenu un fantôme qui hante l’esprit des politiciens. Ses partisans sont en fuite. Son plus fidèle lieutenant qui pouvait le remplacer s’est volontairement « exilé » en Europe…Et lui-même est en prison…très loin d’un sacre en 2024.

Ousmane Sonko est loin d’être le Président du Sénégal en 2024. Et pourtant, ses avocats continuent de s’accrocher au petit espoir qui s’illumine du côté de la CENA (Commission électorale nationale Indépendante) et de la Cour de Justice de la CEDEAO. Sonko espère revenir. Mais il oublie que son parti est dissous. Et tous ses souteneurs sont en fuite ou en prison.

Ousmane Sonko est celui qui a détruit son parti et anéanti ses chances de devenir prochain Président de la République du Sénégal. Ousmane Sonlo s’est montré trop maladroit. Il a été trop loin en défiant les institutions de ce pays. Pour quelqu’un qui aspire à diriger ce pays, se mettre à menacer les hauts gradés de la police et de la gendarmerie, ainsi que les magistrats, Ousmane Sonko est allé trop loin. Sans compter ses multiples appels à la violence ignorant ainsi les directives des guides religieux qui prônent la paix.

Ousmane Sonko s’est brûlé lui-même les ailes. En prison, il est en train de payer pour ses propres erreurs. Il est seul. La plupart de ses lieutenants sont, les uns jetés en prison, les autres sont en fuite hors du Sénégal. Son principal atout pour le remplacer, a quitté le Sénégal depuis plus de 2 mois et s’active dans la diaspora. Mais Guy Marius Sagna sait-il que le poids de la Diaspora dans les élections au Sénégal est infime.

Toute la diaspora sénégalaise compte 250.000 électeurs. C’est insignifiant par rapport aux 7 millions d’inscrits sur les listes électorales. La vraie bataille de Guy Marius Sagna devrait être au Sénégal. Mais il a accepté de partir sillonner les villes d’Europe en abandonnant à son sort, Ousmane Sonko qui souffre dans les geôles de la prison de Sébikhotane. En sillonnant les grandes villes européennes, Ousmane Sonko en profite pour se remplir les poches en collectant de l’argent auprès de la diaspora sénégalaise.

Guy Marius Sagna a préféré aller s’enrichir en Europe plutôt que de rester au Sénégal pour engager le combat pour la libération et la réhabilitation de Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna a abandonné le combat. Aujourd’hui Sonko souffre seul en prison. Les requêtes de ses avocats n’ont aucune chance d’aboutir car les défenseurs de Sonko sont dans le folklore. Au lieu de lire le droit, ils font de la politique. Surtout le jeune avocat français, Juan Branco qui s’illustre à chacune de ses sorties comme un comédien sur une scène de théâtre.

Sonko est le propre artisan de sa destruction. Il a défié un Etat et son chef, ses forces de l’ordre, son armée et ses magistrats, se mettant à dos toutes les institutions d’un pays. Ousmane Sonko a agi comme un amateur. C’est lui-même qui a fourni à l’Etat les armes pour sa déchéance. Il est en prison et il a perdu son éligibilité. Il ne sera pas candidat en 2024. Il a lui-même réduit toutes ses chances.

Ousmane Sonko aurait dû s’inspirer de l’exemple de Me Abdoulaye Wade qui de son rang de principal opposant sous le régime socialiste a su manœuvrer et n’a jamais défié les institutions. C’est ainsi qu’il est parvenu au pouvoir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn