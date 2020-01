EXCLUSIF ! Voici le CV du nouveau DG de la douane sénégalaise

Abourahmane DIEYE

Colonel – Inspecteur Principal des Douanes

Nationalité sénégalaise Marié, 4 enfants

Né le 14/01/1975 à Thiès

Formation

-Septembre 2010 : Master II en politique et Négociation Commerciales Internationales :

UCAD Mention Bien

Les résultats escomptés du Master sont, d’une part, la constitution d’une masse critique d’experts en négociations internationales et; d’autre part, l’adaptation des systèmes commerciaux nationaux aux exigences et obligations du système commercial multilatéral.

-Novembre 2003 : Brevet ENA Ecole Nationale d’Administration / Régie Economique Section Douanes. Mention Bien.

-Décembre 2000 : Maîtrise sociologie des organisations UGB Sénégal Mention Très bien. -Juliet 1995: BAC Lycée Malick Sy Thies / Mention Assez Bien.

Certifications

-Février 2014 : OMC E-Learning CERFICAT sur l’Agriculture à l’OMC

-Juillet 2006 : Chef de service Surveillance à l’Ecole Nationale Des Douanes de la Rochelle France

– Mars 2004 : Certificat sur l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touche au commerce

-Avril 2004 : Certificat sur les méthodologies des contrôles des opérations commerciales à l’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing en France

-Aout 2002 : completion of The African Growth and Opportunity Act Training Worskship

Distinctions :

-Décoration à la médaille d’honneur de la Douane Hors Contingent (avant les 15 ans de service requis pour ladite médaille) en Janvier 2016.

Expériences Professionnelles

– Juin 2019 : Directeur Régional Ouest des douanes

-Novembre 2018 : Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances –

Mars 2015 : Chef de Bureau des Douanes de Dakar Port Nord

-Février 2012 : Chef de visite Bureau des Douanes Dakar Port Sud

-Mars 2010 : Chef du Bureau des Douanes de Dakar Yoff

-Novembre 2009 : Chef des Sections Bureau des Douanes de Dakar Port Nord

-Septembre 2007 : Chef des Sections du Bureau des Douanes de Dakar Yoff

-Juin 2004 : Vérificateur Dakar Port Nord

-Septembre 2003 : Inspecteur Stagiaire Direction des Systèmes Informatiques Douaniers

Langues

Anglais : Bon niveau Français : Très bon niveau

Compétences TI

-Traitement de texte : connaissances avancées -Feuille de calcul : connaissances intermédiaires -Présentation : connaissances intermédiaires -Base de données : connaissances de base