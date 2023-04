Exclusivité ! le plan secret de Idy et de Diattara…Macky en danger ! (2)

La comédie de démission et l’acte de pardon au sein du Rewmi est une manœuvre pour tromper Macky Sall. Idrissa Seck dit Idy et Yankhoba Diattara sont inséparables…Ils sont ensemble pour le meilleur et resteront ensemble pour le pire. Et si aujourd’hui, Idrissa Seck a rétrogradé Diattara qui occupait le poste de second vice-Président du parti, c’est parce que tout ceci résulte d’un plan vraiment diabolique. Et toute la presse s’était empressée de parler de séparation et de disgrâce de Diattara devenu ministre grâce à Idy. Mais xibaaru va vous révéler que Diattara qui n’a rien dit de mal, reste toujours l’homme de confiance de Idy…

Yankhoba Diattara a toujours demeuré un fidèle lieutenant de Idrissa Seck. Alors qu’ils étaient ensemble au Parti démocratique sénégalais (PDS), parti que le jeune Diattara a rallié par la grâce de Idrissa Seck, il s’était toujours comporté comme étant un véritable « doungourou » (esclave) de ce dernier. Yankhoba Diattara doit tout à Idy. Lorsqu’il fallait trouver un successeur à Modou Diagne Fada, à la tête de l’Union des jeunesses travaillistes libérales du Sénégal (UJTLS), Idrissa Seck avait fait de celui qu’il considère comme étant son poulain, le candidat favori.

Me Abdoulaye Wade qui avait finalement ouvert les yeux et était devenu conscient que son ancien numéro 2 de l’époque, faisait tout pour contrôler l’appareil du PDS, avait choisi Aliou Sow pour devenir le successeur de Modou Diagne Fada à la tête de l’UJTLS. Malgré cet échec, Yankhoba Diattara allait continuer à faire acte d’allégeance auprès de son mentor Idrissa Seck.

Même quand Idrissa Seck était devenu un paria au sein du PDS. Lorsque, Idrissa Seck avait connu sa chute aux enfers, avec ses déboires judiciaires, Yankhoba Diattara avait continué à lui jurer toute sa fidélité. Yankhoba Diattara faisait même de la peine en le voyant comment, il se dévouait à Idrissa Seck, lorsque celui-ci faisait ses aller-retours entre la prison de Rebeuss où il était incarcéré et le tribunal.

Idrissa Seck rend bien à Yankhoba Diattara toute sa fidélité. Lorsqu’il avait été Président du Conseil départemental puis maire de Thiès, il lui avait toujours délégué sa signature pour lui donner pleins pouvoirs, et lui faire bénéficier de toutes les plénitudes attachées à ses fonctions. Actuellement si Yankhoba Diattara a été nommé ministre dans le gouvernement après le ralliement de son mentor à la mouvance présidentielle, c’est parce qu’il bénéficie de la confiance de celui-ci.

C’est d’ailleurs à cause des nombreux privilèges qu’Idrissa Seck accorde à Yankhoba Diattara que Déthié Fall, frustré d’avoir été mis à la touche lors de l’entrisme de Rewmi dans le gouvernement, a choisi de claquer les portes de ce parti. Déthié Fall a lui-même créé les considérations de sa rupture avec Idrissa Seck à cause de cette frustration. Tout le monde est donc conscient de l’attachement qu’il y a entre Idrissa Seck et Yankhoba Diattara. Idrissa Seck n’échangerait pour rien au monde Yankhoba Diattara avec n’importe qui. Yankhoba Diattara de même.

C’est pourquoi, il est tout faux de croire qu’entre les deux hommes qu’il existe la rupture. Qu’est-ce qu’a dit Yankhoba Diattara ? Il a soutenu : « Quoi qu’on dise, la 3ème candidature du président Macky Sall est valable juridiquement. Maintenant, nous allons attendre que le principal intéressé déclare ou pas sa candidature pour en parler »

Mais contre toute attente, Idy l’a rétrogradé comme il l’avait fait avec Déthié Fall. Mais notre informateur est clair à ce sujet : Diattara a toujours la confiance de Idrissa Seck. Il reste dans le gouvernement pour jouer la « taupe » de Idy. Diattara, la taupe de Idy dans le gouvernement…Son rôle serait d’appuyer les cellules de Rewmi et soutenir les militants.

Diattara serait la « vache à lait » du Parti tandis que Idrissa Seck se consacrerait à son projet de conquête du pouvoir. L’argent étant le nerf de la guerre, Idy ne peut pas se consacrer à la présidentielle et soutenir les bases. Ce rôle reviendrait donc à Diattara.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn