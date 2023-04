Idrissa Seck et Diattara insultent le Palais, le gouvernement et piétinent les…

Incroyable mais vrai. Voici le seul pays ou quand un ministre veut démissionner, il demande à son « père » … C’est ce qui vient de se passer au Sénégal. Un ministre de la République court voir « son père » pour lui remettre sa démission du gouvernement. Idrissa Seck (Idy) et son « fils » Yankhoba Diattara ont insulté les institutions que représentent le Palais de la République, la présidence de la République, le gouvernement et tout ce qui y est rattaché. Ces deux gus qui ne représentent rien en termes d’électorat, ont humilié l’Etat du Sénégal…

Le « père » et le fils viennent de se donner en spectacle. Yankhoba Diattara qui se rend chez Idrissa Seck communément appelé Idy pour déposer sa démission du gouvernement. Idy n’est ni le Président de la République ni le Premier ministre mais c’est à lui que Yankhoba Diattara présente sa démission du gouvernement. Diantre, dans quelle République sommes-nous ? Ceci est révélateur de la personnalité de Idrissa Seck. Quant à Yankhoba Diattara, ceci est le témoignage que sans Idy, il n’est rien et doit face à lui jouer le rôle de « dunguru ».

Poussant le bouchon trop loin, Yankhoba Diattara demande même à Idrissa Seck de choisir un autre ministre à sa place. Comme si c’est lui Idrissa Seck qui nomme à des postes, et qui a droit de vie sur tout le monde. Yankhoba Diattara demande à Idrissa Seck de lui pardonner. Comme si sans Idrissa Seck, c’est toute sa carrière politique qui finit. Dans quel monde sommes-nous ? Yankhoba Diattara sait vraiment se rendre ridicule.

Idrissa Seck et Yankhoba Diattara, ces deux personnages de Rewmi ont ridiculisé les Institutions présidentielle et gouvernementale. Macky n’est plus le Président et Amadou Ba n’est plus le Chef du gouvernement. C’est Idrissa Seck qui est le Président et le PM de Yankhoba Diattara. Pendant qu’on y est, pourquoi pas son dieu ! Yankhoba Diattara n’aura jamais l’étoffe d’un grand dirigeant politique. Et jeudi, il a perdu le peu de respect et de considération que les Sénégalais lui vouaient.

Xibaaru avait déjà mis à nu le plan machiavélique mis en place par les deux hommes. Ils avaient concocté leur plan tout en sachant qu’ils ne se quitteront jamais. Le premier acte de ce plan a été posé, lorsque, en plein secrétariat national, Idrissa Seck interpellait Yankhoba Diattara qu’il devait créer dans son ministère au profit des jeunes de son parti. Le second acte, c’est lorsqu’il lui demandait qu’il est allé rencontrer le Premier ministre Amadou Ba sans l’en avoir informé. C’est ridicule. Depuis quand un ministre en exercice doit avoir la permission de son chef de parti pour rencontrer le Premier ministre dans le cadre des activités gouvernementales.

Il a fallu que Yankhoba Diattara sorte de sa bouche dans une interview que le Président de la République Macky Sall juridiquement peut se présenter en 2024, pour que le lendemain, Idy le limoge de son poste de premier vice-président de Rewmi. Le dernier acte de cette comédie, c’est la démission de Yankhoba Diattara du gouvernement, présentée à Idy et non au Président de la République ou à son Premier ministre. Les deux hommes ont montré qu’ils ne respectent pas les institutions de la République.

Idy, simple chef de parti qui a perdu son bastion de Thiès où il régnait en maitre incontesté depuis 2000 sans discontinuer, veut avoir sa parcelle de pouvoir au sein du gouvernement en contrôlant les ministres issus de son parti. Il entrave la bonne marche du gouvernement et sape les prérogatives du chef du gouvernement en tant que simple chef de parti.

Idrissa Seck en fera de même pour des DG et PGD de Rewmi nommés par le président. Il va contrôler directement les sociétés dirigées par des rewmistes. Et ces derniers devront lui compte du bilan de cette société et non au chef de l’état qui les a nommés par décret. Cela démontre tout simplement que Idrissa Seck ne peut pas diriger ce pays…Et ne doit pas diriger ce pays.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn