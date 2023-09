Exil…Bongo file tout droit vers le Maroc

Déchu, l’ancien chef d’Etat du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est désormais libre de ses mouvements. Il pourrait même s’exiler au Maroc. Le royaume chérifien a entamé des discussions avec la junte militaire sur le sort qui pourrait être réservé à l’ex-président gabonais.

D’ailleurs, dans un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, il est noté « l’importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population. Le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales pour avancer vers une perspective permettant d’agir dans l’intérêt supérieur du pays de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère ».

Les liens entre Omar Bongo et Hassan II et ensuite Ali Bongo et Mohammed VI sont tels que le Maroc reste la destination la plus plausible pour le président déchu.