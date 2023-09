Pastef…la ligue des «révolutionnaires» en carton décimée

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’existe plus. Cet ex parti, qui a tenu tête à Macky Sall, est dissous par le ministère de l’intérieur. Son leader est placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet. Les patriotes représentaient la première force politique de l’opposition. Ils ont mené une farouche résistance face à la toute puissante coalition Benno Bokk Yakaar. Mais désormais, Ousmane Sonko et ses camarades sont des vestiges du passé qui ne pèsent plus rien dans le landerneau politique.

Personne n’est assez outillé pour faire face à un État. Cela, Ousmane Sonko et son parti vont l’apprendre à leur dépens. L’ex Pastef a perdu toute notoriété dans l’arène politique. Ledit parti n’existe plus. Le ministère de l’intérieur a prononcé sa dissolution après l’arrestation du maire de Ziguinchor. Ce qui a conduit à la dispersion des membres dudit parti. Cela Pastef le doit à son manque d’expérience dans la politique…surtout celle faite au Sénégal depuis 1960.

Les membres de Pastef se sont toujours considérés comme des révolutionnaires. Sonko a pris comme modèle Thomas Sankara. Mais il est loin d’être comme lui. Le maire de Ziguinchor a choisi une révolution extrémiste pour faire face à Macky Sall. Ces nombreux appels à la résistance ont conduit à la mort d’une trentaine de jeunes. Il a choisi la méthode la plus lâche pour mener son combat. Le patriote en chef n’a jamais été au front. Il a toujours mis les jeunes en première ligne. Raison pour laquelle depuis qu’il est derrière les barreaux, ils lui ont tourné le dos.

Même en prison, le (Président Ousmane Sonko) continue ces méthodes de combats digne d’un trouillard. Il a joué sur la sensibilité des sénégalais en se lançant dans une grève de la faim…imaginaire. Maintenant que sa mascarade a échoué, il a profité des dattes de Serigne Mountakha Mbacké et du Magal pour revenir sur la scène politique. Hélas c’est encore un échec. Beaucoup ont compris que Sonko jouait la comédie signe d’un leader fini. D’ailleurs le patriote en chef lui-même le sait. C’est la raison pour laquelle il a entrepris un grand nettoyage dans son entourage.

Mais Sonko n’est pas le seul révolutionnaire raté de Pastef. D’autres grandes gueules de cet ex parti sont dans ce lot des poltrons. Chargé de la propagande de l’ex Pastef sur les réseaux sociaux, Outhmane Diagne a préféré fuir plutôt que de faire face au régime qu’il a combattu. Recherché par la DIC, l’administrateur de la «Mafia Kacc Kacci» est devenu un fugitif dans son propre pays. Et pourtant, il continue d’appeler les jeunes à aller libérer Ousmane Sonko. Pendant ce temps, le révolutionnaire «virtuel» se cache derrière son confort de fuyard.

Tout comme lui, Me Ngagne Demba Touré a choisi la voie de l’exil. Le chargé des jeunes de l’ex Pastef a préféré continuer sa supposée résistance au Mali. Un des plus brillant jeune dans l’ex parti de Sonko, le greffier a préféré tout abandonner pour fuir. Ce qui est loin de la résistance. Mais c’est uniquement de la lâcheté pure et dure. M. Touré ne vaut pas plus que Sonko et les 1000 personnes arrêtées depuis les événements de mars 2021. A Pastef, les grandes gueules ont toujours leur combine pour légitimer leur mensonge.

Au-delà de ses personnes, Pastef avaient des éléments extérieurs pour les renforcer. Ces hommes et femmes sont tous des membres de la diaspora établis à l’étranger. Leur haine pour le Sénégal les a toujours poussé à tout faire pour brûler le pays. Mais depuis l’arrestation de Sonko, ils sont réduits au silence. Chose qu’ils n’ont pas faite de leur propre gré. Ces compatriotes sont traqués, à la fois, par les autorités sénégalaises. Et aussi par celles de leur pays d’accueil. À l’image de leur leader, ces peureux se sont terrés dans un silence de cimetière.

Voilà désormais ce à quoi ceux, qui se disaient des révolutionnaires, sont réduits. Les patriotes ne sont plus rien qu’un vulgaire conglomérat de trouillards sans repères. Cet ex parti ne tirait sa force que de la colère des jeunes. Pastef n’a jamais su gérer la confiance que la jeunesse lui avait accordé. C’est celà qui les a poussé à s’attaquer à plus fort qu’eux. Et le résultat est là bien palpable. Ils restent aux patriotes que la bouche…pour résister.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru