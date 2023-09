Macky traîne sur son choix, son parti se déchire…un lobby injecte plus de 100 millions

De l’argent, il y’en a à gogo en cette période qui précède le choix de Macky Sall sur la candidature de la mouvance présidentielle en 2024. Des candidats et leurs sous-fifres investissent les bases du parti pour élargir leur influence auprès des responsables. Sans attendre Macky Sall qui se fait désirer sur son choix et face au malaise que cela installe, des vampires politiques écument les salons des leaders politiques de l’APR pour imposer leur candidat. Des centaines de millions sont distribués pour épauler leur candidat quelle que soit la décision de Macky Sall…

Ils ne sont plus sur la même longueur d’onde que Macky Sall. Ces souteneurs d’un candidat à la candidature de la coalition BBY, ne veulent plus attendre le choix de Macky Sall. Ils sont déjà sur les starting-blocks prêts à se lancer vers la présidentielle 2024. Le choix de Macky Sall ne les intéresse plus car ils ont décidé d’imposer leur candidat. Ils tentent le forcing et sont dotés en moyens financiers colossaux.

Avec un milliardaire présentement hors du pays, ils ont les moyens de leur politique agressive. Ils sont en train de mener leur campagne pour parvenir à leurs fins. Leur candidat sera bien de la course en 2024, qu’il vente ou qu’il pleuve, se sont-ils mis dans leurs esprits. Ils ne veulent pas rester les bras croisés. Sachant que leur candidat n’a aucune chance d’être choisi, ils entament des visites auprès de certains responsables de l’APR et même de formations alliées au sein de Benno Bokk Yaakaar.

Ils colportent des rumeurs sur deux candidats qui ont été présélectionnés par Macky Sall. Ces deux sont devenus leurs principales cibles. Ils ne ratent jamais une occasion pour dénigrer ces deux candidats auprès de responsables de la mouvance présidentielle qui bénéficient de la préférence de Macky Sall. Ils n’ont que cette seule arme avec les moyens financiers dont ils disposent.

Macky Sall absent du pays, ce candidat et ses amis font des razzias avec leur argent. Dans une dernière déclaration, des partisans de ce candidat ont avancé que quel que soit le choix de Macky Sall, leur candidat sera dans la course à la présidentielle. Ils ont choisi la désobéissance face à Macky Sall. Ils ont ainsi décidé de franchir le rubicond avec force. Quoiqu’il leur en coûte, leur candidat sera sur la ligne de départ en 2024. Un danger pour la coalition en 2024…

Seulement ce qui est le plus infâmant dans leur démarche, c’est de choisir la stratégie du dénigrement à l’endroit des deux candidats qui ont la préférence du Chef de l’Etat. A leurs interlocuteurs à qui ils tendent des enveloppes bourrées d’argent, ils leur tiennent des discours visant à discréditer les deux candidats. Parmi ceux qui mènent cette campagne, figure aux premières loges un député rendu tristement célèbre aux yeux de l’opinion. Un homme qui bafoue les institutions de la République, et qui se met aujourd’hui à désobéir le Président Macky Sall.

Macky Sall n’a vraiment aucune chance. Il se fait toujours poignarder dans le dos par des personnes qu’il nourrit et entretient. Des personnes qui sans lui, ne seraient rien devenues. Il semble que leurs efforts soient vains. Macky Sall ne compte nullement flancher sur son choix qui sera porté sur l’un des deux candidats. Au moment venu, il rendra sa décision. Alors, les sous-fifres de de ce candidat qui n’a aucune chance d’être choisi, sentant les carottes cuites, ils se livrent à leur ultime combat.

Ils ont déjà fait leurs projections. Ils ont décidé contre vents et marées d’imposer leur candidat en février 2024. Voilà pourquoi, avec les moyens mis à leur disposition par un milliardaire qui est derrière leur candidat, ils font le tour auprès de quelques responsables de la mouvance présidentielle pour leur convaincre moyennant des enveloppes bourrées d’argent, à se ranger derrière leur candidat.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn