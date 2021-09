Exploitation du pétrole : Le Sénégal honoré !

La Fédération internationale sportive des sapeurs-pompiers et secouristes des pays producteurs de pétrole ont tenu une rencontre au Kazakhstan. Notre pays le Sénégal, à travers le groupe Petrosen holding, a été honoré grâce à l’ingénierie managériale de l’expert pétrolier, Bachir Dramé à la base du projet de mise en œuvre de l’association internationale pour la promotion de la sécurité dans les pays pétroliers.

« Après de fructueux échanges avec les différentes délégations et les experts présents, et sous l’initiative du président du comité national sénégalais Mayoro Mbaye, par ailleurs vice-président de la fédération internationale et Directeur Général de KMA, il a été confié à l’expert pétrolier Ibrahima Bachir Dramé, le projet de mise en œuvre d’une association internationale pour la promotion de la sécurité dans les pays pétroliers », indique le document parvenu à Emedia.

Avant de poursuivre : « honneur ne pouvait être plus grand pour notre compatriote qui a beaucoup informé durant ces rencontres sur les enjeux liés à l’exploitation du pétrole et du Gaz en Afrique et sur les innovations majeures apportées par le Président Macky Sall dans l’exploitation du pétrole et du Gaz ». En toute humilité, l’expert affirme que cette marque de reconnaissance internationale revient avant tout à l’honneur de l’ingénieur géologue géophysicien, le Président Macky Sall qui a très tôt compris que ces ressources vont contribuer à la promotion de notre émergence.