Explosion à Conakry : Le Sénégal envoie une équipe de secours

Une explosion s’est produite le 18 décembre dans le principal dépôt de carburants de Conakry. Conséquence : plusieurs blessés ont été enregistrés, selon une source médicale et des habitants. Selon Emedia, « le Président Macky Sall a donné des instructions pour l’envoi d’urgence d’une équipe médicale et de Sapeurs-pompiers spécialisés à Conakry ». Selon toujours la même source, « d’autres appuis sont à l’étude pour apporter toute l’aide possible ».

D’ailleurs, « l’équipe de soutien dépêchée sur ordre du Président Sall arrive vers 13H30 parvol militaire avec, à l’accueil, l’Attaché militaire sénégalais en service au niveau de l’ambassade. L’explosion, rapidement suivie d’un incendie, a eu lieu aux alentours de minuit au principal dépôt d’hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole (publique), dans le quartier administratif et des affaires de Kaloum, non loin du port, selon des médias guinéens et des habitants.

L’incendie « d’origine inconnue » pour le moment pourrait « directement impacter les populations » au vu de son « ampleur et ses conséquences », a ajouté le gouvernement.