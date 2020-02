Fatick : Les jakartamen délogent les élèves du lycée Coumba Ndoffène Diouf

Les jakartamen de Fatick ne décolère toujours pas après le décès de Lamine Koita. Ils ont délogé les élèves du lycée Coumba Ndoffène Diouf et les collèges de la ville même avec le quadrillage des forces de l’ordre.

A Fatick, les relations entre les policiers et les Jakartamen ont toujours été tendues. C’est qu’explique Mansour Faye, président de l’association communale des conducteurs de moto. ‘’ Cette situation est a déplorée. Lamine était un frère, un conducteur de vélo taxi. On réclame justice! Ça fait des années, on a des relations tendues avec les policiers. Une situation qu’on ne comprend pas, on dirait qu’ils nous considèrent comme des délinquants’’, souligne-t-il au micro de Rfm.

Le corps de la victime, Lamine Koïta a d’ailleurs été acheminé à Dakar aujourd’hui pour les besoins d’une autopsie.