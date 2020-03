Fatick va mal : Des jeunes en alertent le régime de Macky…(photos)

Entre le régime du Président de la République Macky Sall et les jeunes de Fatick, le divorce n’est pas loin. Et pour cause, réunis autour de la structure, Mouvement “Takhawou Fatick”, ils ont marché, ce week-end, pour dénoncer le manque de considération dont est victime leur localité :”Depuis l’arrivée du Président de la République Macky Sall, Fatick ne bouge pas ; il marche à reculons par ce que laissé en rade par le gouvernement. Cette ville, fief naturel de l’actuel locataire du Palais de l’Avenue Roume et qui a tout donné pour son élection à la magistrature suprême du Sénégal, ne ressent plus ce pouvoir”, a lancé, avec regrets, un des chefs de file du mouvement contestataire. Poursuivant son humeur, il liste les doléances qui accablent sa localité :” A Fatick, le chômage des jeunes est une réalité et, l’État a voulu rester passif, pour ne pas dire, sourd face à cette problématique. Certains qui se contentent du métier de «Jakarta » pour pouvoir joindre les deux bouts sont souvent chassés, brutalisés et, même, tués sans aucune forme de procès». Sur un autre registre, les voiries, l ‘ assainissement, la potabilité de l’eau pour ne citer que ceux-là, sont d’autres problèmes qui peinent à trouver solution. Aujourd’hui, nous pouvons dire que nos espoirs sont trahis par ce régime”.

Au terme de leur marche, ils interpellent tous les dignes fils de Fatick, soucieux de son sort, à venir se joindre à eux :” Nous avons l’impérieux devoir moral de travailler pour changer le visage de Fatick. Nous avons beau attendu pendant le premier mandat du Président Macky. Aujourd’hui, il vient de bouclier une première année de son second mandat. Mais, dans notre ville, le constat est des plus amers. Rien n’a encore fait pour moderniser Fatick. Nous lançons un vibrant appel à tout le monde pour secourir notre chère localité”.