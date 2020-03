Karim Wade…Une victoire sans conséquence est une défaite !

L’État du Sénégal sait pertinemment que l’argent planqué par Karim Wade à Monaco ne

peut être recouvert pour la simple raison que le royaume de Monaco demeure l’un des

lieux les plus sûrs pour les capitaux illicites et/ou détournés car étant un paradis

bancaire ! Karim Wade en bon délinquant financier connait tous ces hauts lieux de la

finance mondiale où les avoirs volés, dilapidés seront en sécurité, c’est pour cette raison

qu’il a préféré planquer nos capitaux qu’il a détourné dans ses pays (Monaco,

Luxembourg, Singapour etc.) où la coopération judiciaire en matière de détournement

pour le recouvrement des fonds est impossible. Quand j’entends certains dire que l’État

du Sénégal a encore perdu face Karim Wade, je me rends compte que leurs ignorances

du dossier est si abyssale qu’il leurs faudrait un petit cours sur la mondialisation

financière pour qu’ils comprennent, ce qu’il est désormais convenu d’appeler les boîtes

noires de la mondialisation financière que constituent les paradis financiers ou les

paradis bancaires.

La vérité c’est que l’État du Sénégal ne pourra jamais recouvrer cette manne financière

malgré les maintes tentatives parce que tout simplement il n’y a aucune coopération

judiciaire entre ces territoires et un quelconque État, et cela dans le but de protéger

suffisamment leurs clients et Karim Wade en est un. Nous comprenons aujourd’hui que

le but de cette campagne de communication est de blanchir le grand délinquant

financier Karim Wade, ancien ministre du ciel et de la terre. Mais c’est peine perdue car

dans l’imaginaire des sénégalais Karim est une calamité, donc que Dieu nous en

préserve.

Mamadou NIANG, COJER Nationale