KOLDA : Sanoussi Diakité invente un nouveau produit

Un nouveau produit est né pour faciliter le travail des femmes dans les foyers ou autres endroit. Ce produit est tami pour le traitement des céréale dans la préparation des repas. Une invention de Sanoussi Diakité professeur de l’enseignement technique à la retraite. Appelé « Tami émergent », ce produit dont la présentation et la préparation sont améliorées par rapport à l’ancien, offre plus de sécurité à l’utilisateur. Le tami émergent valorise ainsi le savoir faire des artisans locaux. D’où sa naissance est aussi créateur d’emplois en ce sens qu’un nombre de personnes s’activent à sa fabrication avec des produits bio, qui ne détruisent pas l’environnement. A en croire Sanoussi Diakité, tout cela est fait dans le cadre de l’initiative à l’insertion professionnelle. Cet ancien DG de l’ONFP assure la technicité autour de ce nouveau produit qui participe à l’allègement des travaux des femmes dans la préparation du couscous et autre repas à base de céréales. Mademoiselle Kadiatou Bà a piloté tout le processus, de de la conception jusqu’à la présentation Ce tami émergent est différent différent de celui traditionnel de par sa structuration et sa fabrication. Aprés la machine à décortiquer le fonio, la machine faucheuse et autre, Sanoussi Diakité de par son savoir faire, innove et invente ce nouveau produit créateur d’emplois. Ce qui fait dire à M Diakité qu’il s’agit là d’un mécanisme bien fondé à une formation qualifiante et professionnelle. A signaler que produit fait pour la femme, valorisant la femme dans son foyer, est présenté au public ce 08 mars. N’est-ce pas là une maniéré pour l’ex DG et ses hommes de rendre un gommage mérité à la femme

ELHADJI MAEL COLY