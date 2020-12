Faux document sur l’immigration : You alerte sur une escroquerie

Le bureau de Youssou Ndour met en garde l’opinion publique et particulièrement les candidats à l’immigration, contre un faux document intitulé « immigration Italie Afrique 2020-2021 », indiquant sur internet les conditions de voyage et de travail en Italie. Le bureau informe que Monsieur Ndour n’a aucun mandat de l’Uemoa et que la signature sur le document n’est pas la sienne. Monsieur Youssou Ndour n’est mêlé, ni de près ni de loin au document, et est convaincu que les signatures et les cachets apposés sur ledit document sont tous faux. Aussi, invite-t-il l’opinion publique à ne donner aucune suite favorable et à ne débourser aucune somme en contrepartie, au titre de frais de dossiers et de récupération de formulaires de contrats. Invitant à la prudence, le bureau Youssou Ndour déclare dégager de toutes responsabilités Monsieur Ndour en cas d’escroquerie avérée.

Le bureau de Youssou Ndour