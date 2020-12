Sarkozy risque 4 ans de prison dont 2 avec sursis

Après plusieurs jours de débats tendus dans le procès pour corruption et trafic d’influence contre l’ancien chef de l’Etat, son avocat et un ancien haut magistrat, les réquisitions sont tombées ce mardi soir. Nicolas Sarkozy encourt 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis. La même peine a été demandée à l’encontre de l’avocat Me Thierry Herzog et de l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert. A l’énoncé des réquisitions, d’une durée de 4h30, Nicolas Sarkozy est resté stoïque. Les avocats de la défense auront la parole mercredi et jeudi.

Avec ladépêche.fr