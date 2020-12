La Coalition Jotna contre tout report des élections locales !

La Conférence nationale des leaders (CNL) de la Coalition JOTNA/Patriotes pour l’Alternative, lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi 8 décembre 2020, prévient le pouvoir qu’elle n’acceptera pas un nouveau report des élections locales à la fin de l’année 2021. Ce, du fait du risque de cumul des élections locales avec les législatives de 2022.

Selon Moustapha Wade, le porte-parole du jour, « ce cumul possible constituerait un risque accru de troubles publiques et de désorganisation. Cette situation serait par la même occasion un recul démocratique du fait des reports des élections (3 fois) et de la faible transparence des scrutins qui seront ainsi cumulés », a t-il noté.

A cette même occasion, la coalition JOTNA demande au chef de l’Etat de fixer la date des élections locales le plus rapidement possible afin de respecter l’échéance du 1er trimestre 2021.