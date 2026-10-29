Faux recensement : La Police nationale dément et annonce une enquête

La Police nationale a formellement démenti les informations faisant état de prétendus agents effectuant des opérations de porte-à-porte pour vérifier les pièces d’identité des citoyens et collecter leurs données biométriques dans le cadre d’un supposé « recensement de la population ». Dans un communiqué publié le 29 octobre 2026, elle qualifie ces informations d’« infox » et précise qu’elles ne proviennent ni du ministère de l’Intérieur ni de la Police nationale.

La fausse alerte, largement relayée, faisait état d’individus qui se présenteraient au domicile des habitants avec des documents portant le logo du ministère de l’Intérieur, des ordinateurs et des appareils biométriques. Ces personnes auraient prétendu procéder à la vérification des pièces d’identité et à la collecte de photographies et d’empreintes digitales.

Face à la circulation de ce message, la Police nationale tient à apporter un démenti officiel. Elle appelle les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne pas accorder de crédit à ces publications.

Dans son communiqué, elle rappelle que « tout communiqué authentique comporte des éléments stricts d’authentification » et invite les populations à s’informer exclusivement à travers ses canaux officiels pour toute information vérifiée.

La Police nationale annonce par ailleurs l’ouverture d’une enquête afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de cette manœuvre.