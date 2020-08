FC Barcelone : Éric Abidal quitte le navire !

Ce mardi, le FC Barcelone a annoncé un nouveau départ. Éric Abidal a aussi quitté le navire de blaugranas. Le Français, ancien joueur de la maison catalane entre 2007 et 2013, était devenu secrétaire technique il y a quelques années. Un poste à responsabilités dans le domaine du recrutement de joueur notamment. Sa mission est désormais terminée.

«Accord trouvé concernant la rupture de contrat entre le Barça et Éric Abidal. Le Club exprime publiquement ses remerciements envers Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille blaugrana. Le FC Barcelone et Éric Abidal ont trouvé un accord concernant la rupture du contrat les unissant. Le Club exprime publiquement ses remerciements envers Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille blaugrana, et lui souhaite bonne chance pour le futur», informe le communiqué officiel du Club.