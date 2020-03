FC SION : Doumbia et Kouassi, deux ivoiriens licenciés par leur club

Les Ivoiriens Doumbia Seydou et Xavier Kouassi, tous deux sociétaires du FC SION, club de D1 suisse ont été licenciés par leur club, a-t-on appris vendredi.

Il est reproché aux deux footballeurs ivoiriens et à sept de leurs coéquipiers dont les Camerounais Alex Song et Christian Zock et le Sénégalais Birama Ndoye leur refus du chômage technique proposé par le club en raison de l’interruption du championnat due à la maladie à coronavirus.

«Nous sommes en guerre. Pas n’importe quelle guerre, une guerre sanitaire. Et Vous conseillez à des joueurs de refuser le chômage partiel afin de les préserver d’une résiliation de contrat en raison de justes motifs et d’un cas de force majeure », lit-on dans le courrier adressé par le président du FC SION à Lucien Valloni, président de l’Association suisse des joueurs de football.

Même s’il dit être prêt à rencontrer Lucien Valloni pour évoquer le cas des joueurs licenciés, le président du FC SION conteste le licenciement collectif « puisque la mesure ne touche pas dix personnes ».

Alors que Xavier Kouassi est arrivé au club suisse en 2018, son compatriote Doumbia Seydou lui n’a rejoint le FC SION qu’au mois d’août dernier. Il totalise 5 buts avec le club suisse. Cette situation intervient alors que le FC SION occupe la 8ème place sur 10 clubs.