Félicitations à Barth…Quand Macky et Idy sapent l’unité de Yewwi

Le président de la République, Macky Sall, a réagi, hier, à l’élection de Barthélémy Dias, à la présidence de l’association mondiale des grandes métropoles.

«J’adresse mes vives félicitations à notre compatriote et maire de la ville de Dakar, brillamment élu président de l’Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde entier Metropolis», écrit Macky Sall sur son compte Twitter. Lequel fait savoir que Barth est le premier africain à occuper cette prestigieuse station. «C’est un honneur pour tout le Sénégal et pour la ville de Dakar», ajoute le Président Sall.

Idrissa Seck a aussi abondé dans le même sens. « Je m’associe au concert de félicitations à notre compatriote et Maire de la ville de Dakar, Barthelemy DIAS l’Officiel qui vient de contribuer de fort belle manière au rayonnement du Sénégal dans le monde en se hissant à la station de président de l’Association des gouvernements des grandes villes et aires métropolitaines du monde entier METROPOLIS. Le premier africain à cette station. C’est un honneur pour tous les dakarois, sénégalais et africains », a-t-il écrit sur Facebook.

Des sorties qui risquent de raviver le feu qui couve depuis un certain temps au sein de Yewwi. Khalifa Sall et son parti sont, de plus en plus, poussés vers la sortie. Ce après qu’ils aient accepté d’aller au dialogue.