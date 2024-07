Finale Junior ligue de Ziguinchor : Seydou Sané met (encore) la barre haut

La ligue régionale de football de Ziguinchor a bouclé sa saison par la finale junior jouée à Niaguis. A l’issue de la rencontre, c’est l’Entente sud qui a été sacrée championne aux dépend de Santhiaba FC.

Seydou Sané, Président du Casa sports par ailleurs vice-président de ligue sénégalaise de football professionnel et porte-parole de la fédération sénégalaise de football a été, encore, choisi comme parrain, ceci après les finales senior et cadet jouées à Badiana dont il était aussi le parrain.

Pour le PCA de SOGEM/OMVS, soutenir le football et le sport en général, c’est soutenir les jeunes, leur donner un cadre d’épanouissement qui leur ouvrira les portes du succès et du mieux être à tout point de vu. Voilà pourquoi il s’engage, et ce depuis toujours, à accompagner toutes les initiatives visant à améliorer les conditions sportives, sociales et économiques de la jeunesse.

C’est pour cette raison qu’il a, cette fois encore, mis les gros moyens à la disposition de ligue régionale de football de Ziguinchor afin de l’aider à organiser une belle finale comme constater pour tout le monde. Seydou d’assurer que cela ne s’arrêtera pas cette année, pour lui, le meilleure est à venir

