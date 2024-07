Accident à Matam : Bassirou Diomaye Faye réagit

Depuis Paris (France) où il se trouve pour les Jeux olympiques, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réagi sur le drame qui a eu lieu, ce jeudi, dans la région de Matam. Un minicar de 20 places, en provenance du village de Gaol pour rallier Ourossogui, est entré en collision avec un camion. Le bilan fait état de six (6) morts et plusieurs blessés.

« Je viens d’être informé du tragique accident entre Ndouloumadji et Ourossogui, faisant 6 morts et 14 blessés dont 7 blessés graves. Mes pensées vont aux victimes et leurs familles, à qui je présente mes condoléances les plus attristées. J’ai donné des instructions pour une prise en charge rapide des blessés et je continue de suivre la situation de très près », a réagi le chef de l’Etat sur sa page Facebook.