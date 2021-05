Foncier à Nianing : Des documents contredisent Maguette Sène

Venu apporter son soutien aux populations de Nianing qui conteste l’attribution de l’assiette foncière située en bord de mer de 18ha78a et 13ca promoteur immobilier par le maire de la Municipalité Maguette Sène, Guy Marius Sagna a été agressé par des « nervis » présumés être des partisans du DG du Coud. Des allégations que l’Apériste a contesté.

Mais des documents administratifs de 2016 montre le contraire de ce que le maire Maguette Sène a dit sur ce problème foncier.

In-texto le texte et les documents qui contredisent Maguette Sène :

Guy Marius Sagna a été sévèrement blessé avec ses camarades de Frapp pour avoir apporté son soutien aux populations de Nianing Malicounda qui conteste l’attribution de l’assiette foncière située en bord de mer de 18ha78a et 13ca promoteur immobilier par le maire de la Municipalité Magatte Séne, Dg du Coud et responsable Apr.

Ce matin, sur Walfadjri, Magatte Séne a contesté avoir recruté les nervis et rappelé que l’assiette foncière en question n’est pas encore attribuée à la Commune de Malicounda par la Direction des Eaux et forêts le gestionnaire du site.

Tout d’abord, depuis le 30 avril 2016, le Maire de Malicounda Magatte Séne aurait attribué les 18ha78a et 13ca à B&B Développement représenté par le Belge Filip Schefhout pour un projet résidentiel détenu à 90% par B&B et 10% pour la Commune.

Le 31 Août 2016, vous auriez signé un Protocole d’accord de rétrocession d’un terrain de la station de référence écologique de Nianing d’une superficie de 18ha78a et 36 ca avec la Direction des Eaux et Forêts approuvé par le ministre de l’environnement.

Tous ces documents administratifs datent de 2016 et vous avez soutenu ce matin sur beaucoup de médias, que l’assiette foncière litigieuse n’a pas encore été attribuée à la Commune de Malicounda par la Direction des Eaux et Forêts.

Sans remettre en cause votre bonne foi, ni porter d’accusation contre vous ou la Municipalité de Malicounda, le citoyen sénégalais que le référendum de 2016 autorise à défendre et préserver le bien public, vous demande solennellement des éclairages sur l’authenticité ou non de ces documents liés à l’assiette foncière de 18ha78a et 13ca.