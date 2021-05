Après avoir mis le Sénégal dans une situation que certains qualifient de honte, suite à la non-homologation du Stade Lat Dior par la Fifa, Matar Ba a donné sa version. Après huit (8) à la tête du sport sénégalais, le ministre n’a rien trouvé que d’indexer le régime de Wade pour justifier son « échec ».

« Il faut comprendre que l’héritage est lourd. Nous avons hérité d’un pays qui n’avait pas d’infrastructures sportives suffisantes. Il y avait le stade Léopold Sédar Senghor, mais ce n’était pas suffisant », a déclaré Matar Ba sur le plateau de la RTS.

Le ministre dit même avoir déjà attiré l’attention sur le fait que le Sénégal allait traverser une période sensible. Car, il fallait fermer le seul stade international du Sénégal. Et selon Matar Bâ d’ici quelques mois, le Sénégal pourra se gargariser d’avoir le stade le plus moderne de la sous-région.