Foncier de Ngor : L’URD se félicite du dénouement de la situation

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 17 mai 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE. L’ordre du jour comportait les points suivants :

1-vie du parti ;

2-situation nationale ;

3-questions diverses.

Ouvrant la séance, le professeur Diegane SENE secrétaire général du parti, a salué la présence à la DPE, des camarades Ngary KA, Salla DIA et Gorgui KA respectivement secrétaire général, présidente du mouvement des femmes et secrétaire général de la JRD de la fédération départementale de l’URD du département de Tivaouane. Il les a ensuite félicités de même que le camarade Alassne BA, secrétaire général adjoint de la fédération départementale et secrétaire général de la fédération communale de Mboro, pour avoir brillamment réussi le pari de la mobilisation lors du meeting tenu à Pire il y a de cela deux semaines.

Prenant la parole, l’honorable député Oumar SECk, secrétaire général adjoint, a présenté le camarade Arona DIALLO à la DPE. Ce dernier, en tant que responsable du parti dans le département de Ranérou, a fait montre de son engagement et de sa détermination pour réimplanter le parti dans sa localité. Il est ensuite revenu sur le meeting de Pire, à l’occasion duquel, l’URD a confirmé sa résilience dans le département de Tivaoune et son option de retrouver l’intégralité de ses forces. Il exprime toute sa satisfaction aux responsables, tout en décernant un satisfécit tout spécial aux femmes et aux jeunes pour leur présence remarquable et remarquée aux cotés des hommes. Il confond dans ses remerciements l’ensemble des responsables et des militants de la base, venus massivement accueillir le rénovateur en chef et sa délégation à l’occasion de ce meeting qui consacre l’une des premières sorties du secrétaire général sur le territoire national. Il s’est aussi félicité des visites de proximité que ce dernier et sa délégation ont effectuées, avant de clôturer la journée par ce grand meeting Ces visites ont d’abord commencé dans la commune de Tivavouone au domicile de notre regretté Badara BA, ancien responsable départemental du parti à Tivavouone, et se sont poursuivies auprès de guides religieux, amis fidèles de feu Djibo Leyti KA.

Le secrétaire général et sa délégation, sous la conduite de Ngary KA, en ont fait de même dans la commune, où ils ont rencontré des notables militants du parti à sa création en 1998. Comme dans beaucoup de localités du pays, ceux-ci, retirés depuis longtemps de la vie politique ou militants dans d’autres partis, se sont engagés à revenir à l’URD avec la même détermination qu’ils avaient en y adhérant ou en accompagnant sa fondation.

Dr Fatou GASSAMA, présidente du mouvement national des femmes, après avoir salué l’unité, la cohésion et l’esprit d’équipe des camarades de Tivavouane, a fait mention spéciale à madame Salla DIA pour son courage et ses fortes capacités de mobilisation.

La DPE s’est penchée sur la question du répertoire nationale des responsables des bureaux (mixte, femmes, jeunes et jeunesse féminine) du parti, soulevée par le camarade Malang vieux CISSE, maire de Goudomp et secrétaire chargé de la vie du parti.

A cet effet, elle a procédé à la mise sur pied d’un comité de pilotage composé de cinq membres, chargés de sa mise à jour, afin de le soumettre au secrétariat général et à la DPE pour validation.

Les Camarades Ngary KA, Alassane BA et Salla DIA ont remercié vivement le secrétaire général et sa délégation pour leur déplacement et pour le soutien apporté à la fédération lors des préparatifs de cette journée. Ils ont exprimé toute leur fierté de voir l’URD reprendre sa place de parti majeur dans le département comme elle s’emploie à le faire un peu partout dans le pays.

M. Alassane BA a tenu à remercier particulièrement, au nom de la fédération départementale de Tivaouane et de la direction du parti, madame Ndèye TINE, présidente du mouvement des femmes de l’URD du département de Mbour et première adjointe au maire de Fissel ainsi que madame Khady SENE responsable des femmes du parti dans la commune de Fissel, venues leur prêter main forte lors du meeting.

La DPE encourage les camarades de Pire et de Tivaouane à rester concentrés sur leur parti et à veiller à sa massification en vue d’une bonne préparation de la présidentielle de février 2024.

Elle demande aux autres fédérations par le biais du secrétaire général, à s’inspirers de Tivavouone, afin de réussir leurs mobilisations à venir.

La DPE s’est également arrêtée sur le litige foncier survenu à Ngor pour se féliciter de son dénouement ; elle regrette ce qui semble en être le prix, la violence et la mort d’un manifestant. Elle saisit l’occasion pour appeler le gouvernement à plus d’anticipation sur les évènements liés au foncier et les populations au respect de nos institutions et des décisions qu’elles prennent pour le bien commun et la protection de l’Etat de droit.

Revenant sur les menaces très graves qui pèsent sur la sécurité de la pêche et des pêcheurs, qui viennent d’être remises au-devant de l’actualité par les groupes rivaux de pêcheurs dont les affrontements ont déjà fait des mort et blessés, la DPE allerte le gouvernement sur la catastrophe que constituerait la répétition d’un tel évènement avec l’affrontement en mer des intéressés. L’URD rappelle que depuis longtemps, elle appelle à renforcer la politique en matière de pêche qui requiert aujourd’hui une réflexion nationale suivie de mesures appropriées. Déjà le 6 février 2020, la DPE avait proposé aux autorités comppétentes la tenue des assises de la pêche à un moment où la situation des pêcheurs de Guet Ndar avait ému l’opinion nationale. La décision prise par le conseil des ministres du 31 mars 2021 parut être la réponse. A présent que la situation de pandémie dont on comprend qu’elle ait pu être un frein à cette initiative est dernière nous, l’URD réitère son appel : états généraux, conseils présidentiel ou interministériel, assises, quel que soit le nom, il faut au pays amorcer la réflexion sur ce sujet qui apparaît comme l’un des plus importants et des plus urgents de notre gouvernance actuelle.

L’URD rappelle que la cause principale de ces problèmes est l’usage de filets monofilamment qui sont non biodégradables et qui en plus détruisent les ressources disponibles dans nos eaux. La DPE demande aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter un bain de sang au regard du climat électrique qui prévaut déjà entre pêcheurs. Elle propose les solutions que voici pour régler définitivement le problème :

– la sensibilisation des pêcheurs sur la nocivité de ces filets ;

– le vote d’une loi interdisant l’usage des monofilamments ;

– la traque et la sanction sévère des importateurs de ces filets qui les écoulent de manière frauduleuse ;

– la création d’un cadre de dialogue entre les acteurs ;

– la création d’activités occupationnelles ou la dotation de subventions aux pêcheurs pendant les périodes de repos biologique ;

– la tenue, comme évoqué plus haut, d’un conseil présidentiel sur la pêche avec tous les acteurs pour exposer les vrais problèmes du secteur afin de trouver des solutions durables de manière consensuelle.

La DPE reste convaincue que l’application de ces mesures aura un double résultat heureux : décrisper la situation ce qui, encore une fois, relève de l’urgence et contribuer à freiner l’émigration clandestine, dernier espoir de ces jeunes en quête de lendemains meilleurs.

En questions diverses, le secrétaire général, a félicité les camarades Pape SOW, Fatou GASSAMA, Ramatoulaye DIALLO et Maïmouna BA, pour avoir bien représenté l’URD à la réunion des partis de la gauche plurielle. Il exprime toute sa fierté à madame DIALLO pour sa brillante intervention à cette occasion.

Ils ont été désignés par le secrétaire général et la DPE pour représenter le parti dans la Task force devant piloter les travaux de la gauche plurielle, avec M. Isma KA secrétaire général de la JRD du département de Linguère et cadre au Port autonome de Dakar.

Le secrétaire général a enfin informé la DPE des assises de la gauche plurielle qui auront lieu le premier weekend-end du mois de juin, avant de demander au secrétaire général adjoint M. Oumar SECK de réfléchir à la composition de deux délégations de cinq et de vingt membres, devant participer aux assises.

Fait à Dakar, le 18 mai 2023

La DPE