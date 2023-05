Mary Teuw à Macky : « pensez aux legs de paix de vos prédécesseurs »

Le Pr Mary Teuw Niane (à droite) et le président Macky sall (à gauche)

Une et une seule soluNian…Par Mary Teuw Niane

On a beau retourner le problème dans tous les sens. On a beau chercher une solution approchée à défaut d’une solution exacte. On a beau tourner au tour du pot. Il n’y a qu’une solution préalable à la résolution de la situation politique, juridico-politique, dans laquelle l’entêtement aveugle du régime a conduit notre cher pays.

Cette solution est simple, claire comme de l’eau de roche:

Monsieur le Président de la République déclare publiquement qu’il n’est pas candidat à un troisième mandat.

Et alors jàmm tammbali, xol yi sedd, xel yi feyex !

Et alors la paix commence à s’installer, les cœurs d’attendrissent et les esprits se libèrent !

Monsieur le Président de la République, pensez aux legs de paix de vos prédécesseurs !

Monsieur le Président de la République, remémorez-vous votre enfance, vos moments de passage à vide, vos moments de désespoir, vos instants de frustrations face à l’injustice, vos premières responsabilités, vos premiers jours au Palais de la République, tous vos engagements envers le peuple.

Si la parole s’envole, Dieu Lui silencieux et imperturbable demeure la sentinelle éternelle de nos faits et gestes, de vos faits et gestes!

Demain inéluctablement viendra. Tout ne sera que souvenirs. Faisons que les souvenirs soient beaux!

Faites que le souvenir de votre magistrature ne vous fasse pas baisser la tête !

Paris, vendredi 19 mai 2023

Prof Mary Teuw Niane